Morelia, Mich.- 16 de junio de 2026.- En el informe de este martes, el Gabinete de Seguridad Federal informó que en distintas acciones, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró, 106 explosivos improvisados, 11 armas largas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico, dentro de los operativos permanentes en Michoacán.

Primeramente, en la comunidad de El Aguacate, perteneciente al municipio de Chinicuila, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de vigilancia, aseguraron tres armas largas, 87 cargadores, 10,973 cartuchos, seis cintas para ametralladora y 100 artefactos explosivos improvisados.

Mientras que en Salvador Escalante, en el poblado de Camémbaro, personal castrense aseguró ocho armas largas, un arma corta, 46 cargadores, 1,235 cartuchos, seis chalecos tácticos, dos cascos y tres cámaras de videovigilancia.

Finalmente, las autoridades informaron que durante recorridos en Tingüindín, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, localizaron otros seis artefactos explosivos improvisados.

En el caso de los explosivos varios de ellos para ser lanzados desde drones y otros tipo mina, fueron desactivados por personal especializado, mientras que el armamento, municiones y equipo táctico, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.