Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026. – El Poder Judicial de Michoacán dio a conocer que actualmente en la Región de Zamora se lleva a cabo el Programa Piloto de Separación de Funciones Jurisdiccionales en Materia Penal Oral, el cual ha mostrado resultados positivos y forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la eficiencia del sistema de justicia penal y brindar una respuesta más oportuna a la ciudadanía.

El magistrado presidente Hugo Gama Coria destacó que los resultados que se tienen hasta el momento es que dos personas juzgadoras especializadas en juicio oral alcanzaron en 2026 el mismo número de sentencias definitivas que las cinco personas juzgadoras de la región emitieron en conjunto durante el mismo periodo de 2025, al registrar 21 resoluciones. Al respecto, aseguró que estos resultados “representan un indicador alentador sobre el potencial de la especialización jurisdiccional para mejorar el desempeño institucional y la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal”.

Gama Coria detalló que este programa, que comenzó a operar en abril de este año en la región Zamora, consiste en la especialización de las personas juzgadoras por etapas procesales. De los cinco jueces, tres atienden de manera exclusiva la etapa de control, mientras que dos se dedican exclusivamente a la etapa de juicio oral. Esta reorganización permite una mejor distribución de las cargas de trabajo, favorece que las personas juzgadoras concentren su experiencia y conocimientos en una fase específica del procedimiento y se fortalece la especialización judicial.

De igual forma, se optimiza la programación de audiencias y se agiliza la atención de los asuntos, generando condiciones para una impartición de justicia más eficiente y oportuna.

De mantenerse esta tendencia, el Poder Judicial de Michoacán analizará la posibilidad de extender este modelo de organización a otras regiones judiciales del estado durante el presente año, como parte de su compromiso con una justicia completa: más cercana, eficiente y profesional.