Múgica, Mich., 14 de enero de 2026.-El diputado Reyes Galindo Pedraza, se ha consolidado como un gran líder en Congreso michoacano, además de que se ha convertido en un referente político del PT en todo el territorio estatal, por el trabajo incansable que ha realizado como legislador y como un gran gestor social en su Distrito local, el 22 de Múgica, esto tras casi cinco años como coordinador de la bancada del Partido del Trabajo.

Por ello, Reyes Galindo trascendió que es precisamente él quien cumple todos los requisitos para ser el próximo presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

Sería a partir de febrero próximo que podría quedar al frente de la presidencia del legislativo michoacano, pues su trayectoria y capacidad de negociación lo pondrían en ese escenario.

Fuentes del Congreso local, expresaron que el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, es el mejor perfil para ocupar dicha responsabilidad, aunque podría haber jaloneos internos puesto que también han levantado la mano el resto de los integrantes de la bancada petista.

Dicho nombramiento, tendrá vigencia 9 meses y será clave para llevar al Congreso a buen puerto durante la última etapa de esta Legislatura, previo a un escenario electoral que se vislumbra álgido, por lo que el PT tiene una tarea muy importante y deberá estar siempre ligada a los intereses del pueblo, pero también en un contexto de mucho respeto hacia las ideologías que conforman el Congreso michoacano.

La expectativa se mantendrá vigente, en tanto el Grupo Parlamentario del PT decida si será o no Reyes Galindo el próximo presidente de la Mesa Directiva, pues será quien tome decisiones y fortalezca como partido ante las demás representaciones políticas durante el último período de la presente legislatura.