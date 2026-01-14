Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- El Gobierno de Pátzcuaro informa que, tras el retiro de comerciantes de la Plazuela del Santuario para su remodelación, se realizó una inspección y diagnóstico del arbolado para prevenir accidentes y cuidar la seguridad de quienes transitan por la zona.

El dictamen identificó 13 ejemplares (1 fresno, 8 casuarinas y 4 cedros). Cuatro estaban completamente secos y ya fueron derribados por representar un riesgo; además, tres presentan daño severo en la base y fracturas, por lo que deberán ser sustituidos.

En los últimos días se han efectuado acciones de poda, desrame y manejo preventivo con criterios técnicos, a fin de reducir el riesgo de caída de ramas o desplome y mantener el espacio en condiciones seguras.

El 12 de enero, durante la poda de uno de los cedros de mayor tamaño y afectación, una rama se desprendió por el deterioro interno del árbol y causó daños en un elemento ornamental de la barda, sin personas lesionadas; de inmediato se evaluó el daño y se definió la estrategia de reparación y refuerzo de medidas de seguridad.

En la cabecera municipal se atienden más de 1,700 ejemplares arbóreos desde 2022 y actualmente opera una brigada exclusiva para el manejo del arbolado urbano. El Gobierno de Pátzcuaro reitera que estas acciones buscan proteger vidas, prevenir incidentes y mantener espacios públicos seguros para todas y todos.