Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, presentaron las acciones de trabajo en materia cultural que se pondrán en marcha en el estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una inversión histórica federal de 103.3 millones de pesos para beneficio directo de las comunidades culturales.

El mandatario señaló el seguimiento puntual por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el respaldo a las acciones de cultura establecidas dentro de la estrategia federal para prevenir la violencia y recobrar el bienestar del estado con acciones de atención a las causas, ya que dentro de las reuniones de evaluación muestra especial interés en el programa que se implementará durante el 2026 en el territorio michoacano.

Ramírez Bedolla reconoció el apoyo que su gobierno ha recibido por parte de instancias federales, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para dar a conocer en la zona arqueológica de las Yácatas de Tzintzuntzan la riqueza cultural y artística con que cuenta el estado, a través de la K’uínchekua, una celebración que llevan a cabo los propios portadores de tradiciones con música, danzas y ritos.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, detalló las acciones culturales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un paquete de intervención en territorio con calendario, metas e instrumentos de operación para fortalecer a las creadoras y los creadores, el trabajo comunitario, la formación cultural, la atención al patrimonio y el fomento a la lectura en el estado.

Informó que la inversión federal se aplicará directamente en las comunidades de Michoacán, la estrategia se implementará a través de 15 convocatorias: 11 nacionales con especial énfasis en el estado, y cuatro convocatorias diseñadas específicamente para la entidad. Todas con mecanismos de seguimiento para asegurar resultados verificables.

Curiel de Icaza subrayó que este conjunto de acciones se construyó con base en un diagnóstico y un ejercicio de participación que se llevó a cabo en noviembre y diciembre de 2025, con 11 mesas temáticas y participación de más de 500 personas. “Las acciones culturales que presentamos hoy, son resultado de esa escucha: preocupaciones identificadas y líneas de acción concretas para atenderlas en territorio”, dijo.

