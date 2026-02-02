Zamora, Mich., 2 de febrero de 2025.- Ya fueron identificados los dos hombres que perdieron la vida tras el ataque a balazos registrado durante la madrugada de este lunes, al exterior del bar The Madison, donde se realizaba un evento de música norteño-banda con numerosa asistencia.

El atentado se registró poco después de las 00:20 horas, cuando al sistema de emergencias 9-1-1 comenzaron a ingresar múltiples reportes por detonaciones de arma de fuego en la avenida Manuel Gómez Morín, casi esquina con Educación, lo que derivó en una inmediata movilización de corporaciones de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, así como paramédicos, quienes confirmaron que dos personas del sexo masculino ya no contaban con signos vitales. La escena fue acordonada para preservar indicios balísticos y demás evidencias.

Las víctimas fueron identificadas como José María C., de 38 años de edad, vecino del fraccionamiento Lagos del Bosque y conocido como “El Charro”, y Luis Leonardo L. L., de 22 años, con domicilio en la colonia Ramírez; ambos originarios de esta ciudad.

Los cuerpos quedaron junto a una camioneta Ford Raptor color rojo, la cual presentaba múltiples impactos de bala en el costado del conductor y fue asegurada para su análisis pericial.

Tras los hechos, el inmueble fue resguardado y los asistentes al evento permanecieron en el lugar hasta que concluyeron las actuaciones ministeriales.