Morelia, Michoacán, 4 de mayo del 2026.- En Michoacán, ningún estudiante se quedará sin la oportunidad de estudiar el bachillerato. A partir del ciclo escolar 2026-2027 se implementará el programa “Mi derecho, mi lugar”, mediante el cual se elimina el examen de admisión y el promedio escolar como requisitos para ingresar a bachilleratos públicos, anunció la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que esta nueva política nacional de ingreso, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca garantizar el acceso universal a la educación media superior para estudiantes que actualmente cursan tercero de secundaria, egresadas y egresados de años anteriores, así como provenientes de Conafe.

La titular del Iemsysem detalló que en este nuevo modelo participarán subsistemas públicos como Conalep, Cobaem, Cecytem, Tebam, Telebachillerato Comunitario. También se integran las direcciones generales de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAYCM), y de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), ampliando la cobertura en todas las regiones del estado.

El proceso de ingreso contempla dos modalidades: inscripción directa en los planteles y un sistema de lista de preferencia con asignación estatal coordinada por el Iemsysem, permitiendo que las y los jóvenes puedan acceder a una opción educativa acorde a sus intereses y cercana a sus comunidades.

“Con esta política educativa, Michoacán se suma a las 18 entidades del país que avanzan hacia un modelo más incluyente y equitativo, donde el derecho a estudiar la preparatoria está garantizado para todas y todos”, expuso la funcionaria estatal, al invitar a conocer detalles de la convocatoria en iemsysem.michoacan.gob.mx