Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza de manera firme en su proceso de transformación institucional al incorporar perfiles acreditados por mérito, capacidad y evaluación objetiva, en un modelo que responde a la exigencia ciudadana de una procuración de justicia profesional, eficaz y cercana.

“El mensaje es claro: la ciudadanía va por delante y nos exige resultados; por eso, quienes hoy se integran son los perfiles mejor preparados”, afirmó el Fiscal General, Carlos Torres Piña, al subrayar que el fortalecimiento institucional se construye con talento probado, no con improvisaciones.

Como resultado de concursos de oposición públicos, rigurosos y transparentes, este día la FGE integró a 52 agentes de la Policía de Investigación, 13 elementos de la Policía Cibernética y designó 14 titularidades en áreas periciales, todos seleccionados entre los mejores evaluados.

Torres Piña destacó que estos procesos forman parte de una planeación de largo plazo. Señaló que, de acuerdo con diagnósticos nacionales, hacia 2030 la FGE deberá contar con al menos mil 500 agentes de investigación, además de reforzar ministerios públicos y servicios periciales, para responder de manera efectiva a las demandas sociales en materia de justicia.

Añadió que el fortalecimiento institucional también contempla mejor equipamiento y tecnología, gracias a recientes incrementos presupuestales, con inversiones en investigación tecnológica y modernización integral del sistema de cómputo: “No debe haber pretextos para no investigar”, puntualizó.

El Fiscal General fue enfático al establecer una línea clara de actuación para las áreas periciales: “Queda estrictamente prohibido solicitar cualquier tipo de recurso a la ciudadanía para trámites o servicios. La justicia debe ejercerse con legalidad, transparencia y trato humano”, advirtió.

Por su parte, la titular del Órgano Interno de Control, Alondra Godínez Navarrete, informó que en los distintos concursos participaron más de 239 aspirantes, bajo principios de transparencia, equidad y máxima publicidad, en coordinación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consolidando un modelo de selección basado en capacidades técnicas y éticas.

Destacó que los nuevos perfiles fortalecerán la función preventiva, analítica e investigativa de la institución, con el objetivo de anticiparse al delito, desarticular estructuras criminales y construir investigaciones sólidas, que deriven en imputaciones firmes, sanciones efectivas y reparación del daño a las víctimas.

Finalmente, autoridades de las distintas vicefiscalías coincidieron en que este fortalecimiento responde a una exigencia social legítima, tener una Fiscalía profesional, confiable y orientada a resultados, donde la legalidad, la ética y el compromiso con la ciudadanía sean el eje de la procuración de justicia en Michoacán.