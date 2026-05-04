Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2026.- Con el propósito de dar certeza legal y asegurar el patrimonio de las y los michoacanos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla invitó a participar en el Programa Cambio de Propietario, dirigido a las y los dueños de vehículos que no han actualizado su documentación.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que el apoyo, que consiste en condonar las multas y recargos de 2024 y años anteriores, estará vigente hasta el mes de septiembre de este año, lo que además brinda un padrón ordenado e información actualizada para el Gobierno de Michoacán.

“Un auto con papeles en regla vale más y ofrece seguridad ante cualquier eventualidad legal”, dijo Ramírez Bedolla, quien reconoció que por ello la política de Gobierno Digital impulsada por su administración representa un acierto al facilitar y simplificar los trámites para la población michoacana, ya que desde cualquier dispositivo móvil se puede realizar el pago de derechos e impuestos.

“Le das certeza y le ahorras tiempo porque ya no tiene que hacer filas. La gente está ávida de cumplir con sus obligaciones, solo hay que facilitarle cómo hacerlo. Todos ganamos porque hay más recursos para obras públicas y programas del Bienestar que van de vuelta para el ciudadano”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, dio a conocer que del 1 de enero al 20 de abril se han realizado 37 mil 772 cambios de propietario, con un monto recaudado cercano a los 25 millones de pesos, monto que “Va de vuelta” para la construcción de obras públicas en todos los municipios de Michoacán.

Detalló que en este caso el trámite debe realizarse de manera presencial en ventanilla para que personal de la dependencia revise la documentación y autorice el beneficio, vigente hasta el mes de septiembre de este año.