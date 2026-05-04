Morelia, Mich., 4 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado en Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión de un delito en materia de hidrocarburos, tras la localización de una toma clandestina en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la localización por personal de Salvaguarda Estratégica, de una toma clandestina hermética (niples soldados con válvulas de cierre rápido).

La toma fue localizada en el kilómetro 85+550 del ducto Salamanca – Morelia, en la comunidad de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.