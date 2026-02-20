Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026. El 2025 fue un periodo de intensa actividad jurisdiccional para el Poder Judicial de Michoacán, las cifras reflejan un sistema en plena operación, con alta demanda de servicios y una capacidad resolutiva sostenida en todas las materias, lo que reafirma una impartición de justicia más cercana, más eficiente y más profesional.

En los juzgados civiles, familiares y mixtos del estado se registraron 48,591 nuevos expedientes, de los cuales el 50.5% correspondió a materia civil, el 41.7% a materia familiar y el 7.7% a materia mercantil. Tan solo el distrito de Morelia concentró 13,686 asuntos. Se concluyeron 38,576 asuntos, de los cuales 22,066 fueron sentencias y 2,578 convenios, confirmando la capacidad institucional para dar respuesta a la demanda social de justicia.

En materia familiar, la protección urgente de derechos fue una prioridad, por lo que las juezas y jueces emitieron 1,444 órdenes de protección, principalmente en los nueve juzgados orales familiares y el Juzgado Especializado de Morelia, así como en Maravatío, fortaleciendo la tutela efectiva de personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se creó la Coordinación de Gestión del Sistema de Justicia Oral Civil, Familiar y Mercantil, con la finalidad de preparar la entrada en vigor del Código Nacional. Esta instancia tiene la responsabilidad de ordenar la transición hacia la oralidad y la justicia digital, definir el modelo de gestión y supervisar la correcta asignación de recursos, marcando un paso firme hacia la modernización estructural.

En materia laboral, los cinco juzgados del estado registraron 2,655 expedientes ingresados y dieron salida a 2,255 asuntos -491 por sentencia, 824 por convenio y 940 por otros mecanismos-, celebrando 1,588 audiencias. Los montos derivados de sentencias y convenios superaron los 119 millones de pesos a favor de las y los trabajadores, consolidando una justicia laboral más ágil, cercana y efectiva.

En el Sistema de Justicia Penal, la operación también mostró resultados relevantes, se registraron 8,678 ingresos de cuadernos de antecedentes y concluyeron 8,481. En causas penales hubo 2,046 ingresos y 2,409 conclusiones, 640 de ellas mediante sentencia.

Las 36 personas juzgadoras realizaron 25,633 audiencias, reflejo de una intensa actividad procesal. En Justicia para Adolescentes ingresaron 64 asuntos y se concluyeron 57; mientras que en Ejecución de Sanciones Penales ingresaron 3,001 y se concluyeron 2,055.

En diversas regiones del estado se registraron incrementos significativos, que destacan la labor de las juezas y los jueces de oralidad penal del estado: 35% en órdenes de aprehensión en Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Sahuayo; 38% en órdenes de cateo en Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora; 41% en calificación de controles de detención

En Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro; y 18.09% en vinculaciones a proceso en Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro.

En el sistema penal inquisitivo mixto ingresaron 1,383 expedientes y se concluyeron 1,171. En justicia menor civil ingresaron 27,080 asuntos y se concluyeron 25,830; mientras que en justicia comunal civil y penal también se mantuvo una operación constante, dando salida a más asuntos de los que ingresaron en el periodo.

Por último, el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa reafirmó su papel como vía eficaz para la solución pacífica de conflictos. En materia civil, mercantil y familiar ingresaron 7,804 asuntos y se concluyeron 4,305, logrando 2,728 acuerdos o convenios. En materia penal ingresaron 528 asuntos y se concluyeron 527, más de la mitad mediante acuerdos reparatorios. Y se realizaron 689 sesiones, presenciales y en línea, consolidando un modelo que no solo resuelve controversias, sino que reconstruye relaciones y fortalece la cultura de paz.

Con estos resultados el Nuevo Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con una justicia más cercana, más eficiente y más profesional.