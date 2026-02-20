Zamora, Mich.- 20 de febrero de 2026.- Una agresión armada en las inmediaciones de la colonia El Porvenir, dejó como saldo un motociclista sin vida, así como un adulto mayor y una menor lesionados, estos últimos aparentemente ajenos a los hechos.

Según los datos recabados en la labor reporteril, anoche un joven motorista fue sorprendido y atacado a balazos por criminales sobre la calle Matamoros entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar.

El ofendido tras recibir varios impactos cayó inerte sobre la banqueta y a un costado de su moto una Honda Dio, negra con rojo, con placas de circulación 79PMY6.

Al recibir el reporte del atentado al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Guardia Nacional y Defensa, junto con paramédicos de Roa y confirmaron el deceso del joven Ivan R., de 28 años de edad.

Trascendió que derivado del ataque hubo dos víctimas colaterales, Francisco B., de 72 años resultó con una lesión en un brazo causada por un vidrio, además la menor Ivana R., de 8 años, quedó con una lesión de bala en un glúteo, por lo que ambos fueron canalizados a un nosocomio para su adecuada atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención para recabar indicios y testimonios, siendo iniciada la correspondiente la carpeta de investigación.