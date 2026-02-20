Morelia, Mich.- Viernes 20 de febrero de 2026.- Dos aparatosos accidentes de tránsito se registraron durante la madrugada de este viernes en distintos puntos de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

Uno de los percances ocurrió sobre el Libramiento Norte, justo en la denominada “Curva de la Técnica 65”, a la altura de la colonia Lomas de Santiaguito, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca.

Se trató de un automóvil que presuntamente circulaba a una velocidad mayor a la permitida; salió intempestivamente de la carpeta asfáltica y terminó volcado y destrozado en una calle paralela.

Extraoficialmente se supo que en la unidad, la cual es de la marca Nissan, viajaban cuatro personas, quienes afortunadamente resultaron ilesas. Paramédicos atendieron a los ocupantes y unos oficiales se encargaron del peritaje correspondiente.

El segundo caso tuvo lugar sobre el puente vehicular ubicado en la avenida Madero Poniente, a la altura de las colonias Bocanegra, Nueva Valladolid y Tres Puentes. En el sitio, un motociclista derrapó y quedó lesionado.

Socorristas acudieron a la mencionada dirección y brindaron atención al motorista. Asimismo, patrulleros realizaron las actuaciones conducentes y la moto siniestrada fue retirada del camino.