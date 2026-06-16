Morelia, Michoacán; 16 de junio de 2026.- En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Palacio Municipal abre sus puertas a una serie de actividades y talleres culturales, artísticos y recreativos, los cuales se desarrollarán del 15 de junio al 21 de julio, con el objetivo de acercar a las familias morelianas y visitantes al espíritu de la máxima fiesta deportiva del mundo.

La Secretaria de Turismo de Morelia (Sectur Morelia), Thelma Aquique Arrieta, destacó que esta programación especial “Palacio, ruta al Mundial” que impulsa el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, busca fortalecer la convivencia social y familiar en torno a este evento internacional, aprovechando la vocación arquitectónica, cultural y turística de la capital michoacana.

Familias morelianas y turistas podrán disfrutar de la decoración especial dentro del Palacio Municipal, que estará abierto al público todos los días, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

“Cada rincón de Palacio fue decorado con la temática mundialista, destacando la exposición de seis balones gigantes, intervenidos por colectivos como Errante y Alternativa Gráfica, donde expresan las diversas justas mundialistas, colaborando en estas creaciones más de 20 artistas”, compartió Thelma Aquique.

La titular de la Sectur Morelia informó que los fines de semana se ofrecerán talleres para toda la familia, con un costo de recuperación, donde las y los asistentes podrán crear diseños originales en piezas de cerámica e impresiones, con el apoyo de los colectivos artísticos morelianos.

Aunado a estas actividades de Palacio Municipal, Aquique Arrieta recordó que el encendido de Catedral cuenta con temática mundialista durante todo el mes de junio, con temas musicales históricos de las Copas del Mundo, para el disfrute de chicos y grandes.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de impulsar eventos que fortalezcan el tejido social, promuevan la convivencia y proyecten a Morelia como una ciudad vibrante, preparada para sumarse al ambiente mundialista que se vive en todo México.