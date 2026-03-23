Morelia, Michoacán, 23 de marzo 2026.- Con la puesta en marcha del nuevo cuartel regional en San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, la Guardia Civil y las policías comunitarias Kuarichas estrechan su coordinación operativa. Esta alianza fortalece la seguridad en la Meseta Purépecha, optimiza los tiempos de respuesta y amplía la vigilancia en tramos carreteros y comunidades indígenas.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, destacó que esta estrategia conjunta agilizará la prevención y reacción ante delitos, además de garantizar atención directa a las y los habitantes de comunidades con autogobierno.

Esta coordinación establece la operación permanente de elementos estatales y comunitarios, lo que garantiza una mayor presencia policial en localidades como Angahuan, Cocucho, Ahuirán, Nurio, Corupo y Urapicho. Con ello, se fortalece la proximidad social y se agiliza la capacidad de respuesta ante denuncias ciudadanas.

El secretario explicó que la base tuvo un costo superior a los 40 millones de pesos y cuenta con capacidad para concentrar a más de 150 elementos, lo que facilitará el desarrollo de operativos conjuntos y patrullajes regionales para inhibir delitos como el robo de vehículos y atender situaciones de riesgo con mayor rapidez.

Asimismo, la estrategia considera la profesionalización de las policías comunitarias mediante capacitación táctica y el reconocimiento institucional de las Kuarichas que cumplen con los procesos legales de acreditación, lo que contribuye a consolidar un modelo de seguridad comunitaria con identidad y coordinación estatal.

Morelia, Michoacán, 23 de marzo 2026.- Con la puesta en marcha del nuevo cuartel regional en San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, la Guardia Civil y las policías comunitarias Kuarichas estrechan su coordinación operativa. Esta alianza fortalece la seguridad en la Meseta Purépecha, optimiza los tiempos de respuesta y amplía la vigilancia en tramos carreteros y comunidades indígenas.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, destacó que esta estrategia conjunta agilizará la prevención y reacción ante delitos, además de garantizar atención directa a las y los habitantes de comunidades con autogobierno.

Esta coordinación establece la operación permanente de elementos estatales y comunitarios, lo que garantiza una mayor presencia policial en localidades como Angahuan, Cocucho, Ahuirán, Nurio, Corupo y Urapicho. Con ello, se fortalece la proximidad social y se agiliza la capacidad de respuesta ante denuncias ciudadanas.

El secretario explicó que la base tuvo un costo superior a los 40 millones de pesos y cuenta con capacidad para concentrar a más de 150 elementos, lo que facilitará el desarrollo de operativos conjuntos y patrullajes regionales para inhibir delitos como el robo de vehículos y atender situaciones de riesgo con mayor rapidez.

Asimismo, la estrategia considera la profesionalización de las policías comunitarias mediante capacitación táctica y el reconocimiento institucional de las Kuarichas que cumplen con los procesos legales de acreditación, lo que contribuye a consolidar un modelo de seguridad comunitaria con identidad y coordinación estatal.