Morelia, Michoacán, 02 de octubre 2025.- Abelito, Blacky, Keily, Zoe, Hachi y Scooby no son celebridades, pero sí estrellas que han aprendido a desfilar con paciencia en la pasarela más tierna, la feria de adopción.

Una vez más estarán presentes este domingo 5 de octubre en el parque infantil 150, sobre la avenida Jesús Sansón Flores, colonia Camelinas, donde el Colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán intentan que, por fin, estos veteranos del amor encuentren un humano que se digne en devolverles la mirada.

Y es que, pese a sus mejores galas, ya que, se presentan bañados, perfumados, de gala y una sonrisa de comercial de pasta dental, estos lomitos han desfilado feria tras feria sin lograr ese esperado match, ese milagro de ser elegidos.

La vocera del colectivo, Luisa Quijano Ravell, lamentó que muchos de ellos llevan meses e incluso años aguardando, mientras la probabilidad de encontrar una familia disminuye con el tiempo.

El evento se llevará a cabo de 11:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y, además de los perros, también se presentarán michis aspirantes a convertirse en los próximos entrenadores de humanos.

Son felinos listos para moldear a su “Karen” o “Karencio” a su antojo y así mejorar la calidad de vida de su nuevo sirviente.

“Regularmente la ciudadanía quiere siempre cachorros, no buscan perros de mayor edad. Hasta en ellos se presenta este tipo de discriminación, los quieren bebés e incluso nos piden de raza, sin saber que los criollos tienen el mismo corazón, con la ventaja de que además son agradecidos”, expresó Quijano.

Además, para los humanos responsables, el colectivo ofrecerá servicios médicos veterinarios a bajo costo, desparasitantes de 50 a 80 pesitos según talla, vacunas caninas doble en 170, cuádruple en 180 y quíntuple en 190, mientras que la triple felina estará en 190 pesos.

La invitación está hecha, el Colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán convoca a asistir, preguntar por sus temperamentos, descubrir si alguna de sus aficiones combina con la rutina del posible adoptante y, quizá, cambiar dos vidas a la vez.