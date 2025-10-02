Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2025.- Después de 3 años de haber cerrado sus puertas, el Gobierno de Morelia, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), trabaja en los detalles finales para la reapertura del Auditorio Municipal, espacio que hoy fue inspeccionado por la Coordinación Municipal de Protección Civil Morelia, para garantizar que los espacios deportivos cumplan con lineamientos de seguridad.

El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, instruyó al titular del IMCUFIDE, Pablo César Sánchez Silva, buscar los métodos necesarios para recuperar uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la ciudad, lo cual se logró con la participación de la iniciativa privada, a través de la Universidad Montrer y FEMSA.

“El Auditorio Municipal es un espacio de y para los morelianos; recuperarlo era muy importante para nosotros, y afortunadamente logramos una sinergia con la iniciativa privada, para poder devolverle la vida a este espacio. Su recuperación no solo abona a la construcción de la paz por medio del deporte, sino que también reactivará la economía de los comerciantes que colindan con estas instalaciones”, aseguró Sánchez Silva.

La rehabilitación del Auditorio incluye la reparación y pulido de la duela, así como la renovación de instalaciones eléctricas y luminarias. Los trabajos incluyen también la rehabilitación de la zona de sanitarios, vestidores, y la aplicación de pintura a todo el espacio.

Por su parte, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Francisco Lara Medina, destacó que el Auditorio está en buenas condiciones y próximamente estará al alcance de los morelianos: “Acudimos hoy a petición del IMCUFIDE y comprobamos que van en buen camino para poder abrir en breve este recinto tan popular”.

Finalmente, el Director del IMCUFIDE aseguró que ya se encuentra en pláticas con directivos de diversas ligas y promotores deportivos, para iniciar con la programación de horarios en el uso del espacio, para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de sus instalaciones de forma equitativa y ordenada.