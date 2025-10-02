Ciudad de México.- 02 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso para César “V”, Miguel “C” y Alberto “H”, por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, y portación de artefacto explosivo improvisado.

De acuerdo con la indagatoria, autoridades estatales en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en días pasados detuvieron a los ahora vinculados a bordo de un vehículo balizado como patrulla municipal en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, cuando trataron de evitar la detención del entonces secretario del Ayuntamiento Luis Ángel N., a quien le fueron incautados cartuchos útiles y se le vincula con la producción y difusión de varios videos de amenaza de un supuesto Ejército Purépecha.

En dicha acción, los ahora procesados se identificaron como supuestos policías sin poder acreditarlos por lo que fueron requeridos y se les aseguraron tres armas de fuego largas y dos cortas abastecidas, una granada de fragmentación, cinco cargadores, 67 cartuchos, así como metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para obtener de un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, la vinculación referida, prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.

Es de señalar que de acuerdo con información e inteligencia a los “falsos” policías se les vincula con una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación.