Zamora, Mich.- 05 de diciembre de 2025.- Durante la madrugada de este viernes delincuentes que portaban armas largas ingresaron a un domicilio y presuntamente privaron de la libertad a un joven, en su huida dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble, según informaron fuentes policiales.

Fue aproximadamente a las 05:00 horas, cuando vecinos del Fraccionamiento Acanto I reportaron al número de emergencias 911 fuertes detonaciones de arma de fuego en la calle Troya casi esquina con la Avenida Olimpia.

Minutos más tarde en el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal, mismos que acordonaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

Enseguida llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes se encargaron de procesar la escena, donde recolectaron varios casquillos percutidos de “cuerno de chivo”.

En cuanto al joven “levantado” no se proporcionaron mayores datos, solo se mencionó que al tiene aproximadamente 19 años de edad y supuestamente tenía poco tiempo de haber salido de prisión.

El personal de la Fiscalía General del Estado ha comenzado con las investigaciones correspondientes.