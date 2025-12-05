Morelia, Mich.- Viernes 05 de diciembre de 2025.- Un hombre fue encontrado sin vida al interior de los baños de una gasolinera Pemex ubicada en la colonia Isaac Arriaga, en la zona oriente de Morelia. El individuo no presentaba huellas de violencia y, al parecer, la causa de la muerte se debió a una sobredosis, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por algunas personas durante la mañana de este viernes en el citado lugar localizado a la orilla del Periférico Paseo de la República, cerca del Distribuidor Vial Salida a Charo.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron unos patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino.

La identidad del sujeto es desconocida, él tenía entre 30 y 35 años de edad y en una mano había una jeringa, comentaron las fuentes. Los oficiales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los elementos de la Unidad de Atención Inmediata arribaron a la escena, se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.