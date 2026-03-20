Zinapécuaro, Mich.- Viernes 20 de marzo de 2026.- Una camioneta incendiada fue encontrada en el cruce carretero Morelia-Maravatío/Zinapécuaro-Ciudad Hidalgo, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que la unidad estaba abandonada y sin tripulantes.

El hecho tuvo lugar en las cercanías del restaurante Brasadero, a la altura de la población de Santa Clara del Tule, municipio de Zinapécuaro.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911. Posteriormente, acudieron patrulleros y bomberos, sin embargo, el vehículo ya estaba completamente calcinado.

Hasta el momento, se desconoce si el incendio fue accidental o provocado. Las instancias competentes emprendieron las investigaciones correspondientes y el automotor fue retirado por una grúa.

AGENCIA RED 113