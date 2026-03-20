Ciudad de México, a 20 de marzo 2026.– El proyecto Apaguemos la Narcocultura, impulsado por Adolfo “Fito” Torres, continúa ganando relevancia a nivel nacional, posicionándose como una iniciativa clave en la conversación pública sobre la violencia y su impacto en la sociedad mexicana.

Fito Torres participó en el programa Me lo dijo Adela, conducido por la reconocida periodista Adela Micha, donde abordó los objetivos y alcances de esta propuesta. Durante la entrevista, destacó la urgencia de frenar la normalización de la violencia y de generar un cambio profundo en los valores que se transmiten a las nuevas generaciones.

Subrayó que Apaguemos la Narcocultura no es únicamente un planteamiento teórico, sino un llamado firme a la acción colectiva, enfatizando que la cultura que glorifica la violencia y el crimen organizado ha permeado distintos espacios sociales, por lo que resulta indispensable contrarrestarla mediante educación, conciencia social y el fortalecimiento de valores como el esfuerzo, la honestidad y el respeto.

Adela Micha felicitó a Fito por esta valiosa iniciativa y mencionó: “ojalá que llegues a gobernar esta ciudad tan bonita que es Morelia”, después de cuestionarlo sobre si tiene o no interés en contender por la capital michoacana.

[20/03/26, 11:22:23 a.m.] Víctor Americano: Gracias!