Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que en Michoacán se fortalecen las acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez, particularmente de las y los menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios del estado.

Lo anterior, durante una visita a los Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social ubicados en los centros penitenciarios de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y “David Franco Rodríguez”, donde el encargado de la política interna reiteró el compromiso de la actual administración para brindar condiciones dignas que favorezcan el desarrollo integral de las y los infantes.

Zepeda Villaseñor subrayó que el objetivo es que las niñas y niños cuenten con entornos adecuados que les permitan vivir una infancia con normalidad, al tiempo que se preserva el vínculo afectivo con sus madres. Señaló que como autoridades existe la responsabilidad de generar condiciones para que dicho lazo se mantenga y contribuya al bienestar emocional y social de las y los menores.

Acompañado por la directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista; el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García; así como por los directores de ambos centros, el secretario hizo entrega de material didáctico destinado a fortalecer la atención física, psicológica y educativa de los 12 menores que actualmente reciben servicios en estas estancias infantiles, mientras sus madres participan en actividades enfocadas a su proceso de reinserción social.

Durante la jornada de trabajo, también se realizó un recorrido por el área femenil de ambos penales, con el propósito de supervisar las condiciones de los espacios destinados a las mujeres privadas de la libertad, donde desarrollan actividades deportivas, educativas y laborales, además de recibir atención médica, como parte de la estrategia integral para la dignificación del sistema penitenciario en la entidad.