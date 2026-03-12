Morelia, Mich.- Jueves 12 de marzo de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras sufrir un accidente sobre los carriles centrales del Libramiento Norte de la ciudad de Morelia, comentaron fuentes allegadas al tema.

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, en el sentido del Estadio Morelos hacia la Central de Abastos, cerca del Distribuidor Vial de la Salida a Salamanca.

Varios automovilistas reportaron el percance al número de emergencias, por lo que posteriormente acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes auxiliaron al lesionado y lo canalizaron a un hospital.