Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental de Michoacán, con el objetivo de prohibir el uso de plásticos de un solo uso en oficinas públicas, dependencias estatales y municipales, órganos autónomos, así como en todos los eventos oficiales organizados o autorizados por autoridades gubernamentales.

El legislador ecologista advirtió que la contaminación por plásticos desechables constituye una de las crisis ambientales más graves a nivel global. De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales cerca del 50 por ciento corresponde a productos de un solo uso como bolsas, cubiertos, vasos, popotes y envases que tardan siglos en degradarse y terminan contaminando ecosistemas terrestres y marinos.

“En Michoacán vemos cada vez más residuos plásticos en nuestros ríos, presas y caminos rurales. La biodiversidad se afecta gravemente y los costos ambientales son incalculables. No podemos seguir permitiendo que las propias instituciones públicas, que deben ser ejemplo de responsabilidad ambiental, sigan utilizando estos materiales altamente contaminantes en su operación diaria”, señaló Magaña de la Mora.

Con la reforma al artículo 62 de la ley ambiental estatal, se establece la obligación de las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como de los órganos autónomos, de sustituir los plásticos de un solo uso por materiales biodegradables, compostables o reutilizables. Además, se prohíbe expresamente su utilización en ferias, campañas, festivales y actos oficiales organizados o autorizados por autoridades de los distintos niveles de gobierno.

El diputado del PVEM enfatizó que resulta incongruente promover políticas ambientales y campañas de concientización mientras las propias instituciones gubernamentales continúan utilizando materiales contaminantes.

“La congruencia institucional es un principio básico de la sustentabilidad. El Estado debe predicar con el ejemplo y demostrar con hechos su compromiso con el medio ambiente y con las generaciones futuras”, subrayó.

Magaña de la Mora destacó que esta reforma contribuirá a reducir significativamente la generación de residuos plásticos y enviará un mensaje claro a la sociedad sobre la responsabilidad compartida en la conservación del entorno natural.

“Las instituciones públicas tienen la capacidad de influir en los hábitos de consumo de la población a través del ejemplo. Si el gobierno demuestra que se puede operar sin plásticos desechables, estaremos impulsando una auténtica cultura ambiental responsable en todo Michoacán”, concluyó.