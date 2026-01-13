Morelia, Michoacán; 13 de enero de 2026.- Con el compromiso de ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y agradable para las y los morelianos, la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia mantiene un trabajo constante y coordinado a través de sus áreas operativas, reforzando el cuidado y embellecimiento de los espacios públicos.

El titular de la referida Secertaría, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que las cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines continúan con labores de poda de pasto y árboles en colonias y vialidades como Santa Fe, Libramiento Oriente, Bosque Morelos, avenida Camelinas, avenida Guadalupe Victoria, calzada La Huerta, la Escuela Presidente Lázaro Cárdenas (colonia Lago I), avenida Tratado de Libre Comercio, Libramiento de Canteras hacia el Tecnológico de Morelia, avenida Madero Poniente (colonia Los Ejidos), avenida Michoacán y la colonia Vista Bella. Gracias a estos trabajos, se recolectaron alrededor de 5 toneladas de material vegetal, contribuyendo a una imagen urbana más ordenada y segura.

De manera paralela, se realizaron acciones de mantenimiento y detallado de espacios públicos en el Bosque Cuauhtémoc, el Deportivo Solidaridad y la zona de la subida a La Concha. Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza en el lateral derecho del Periférico Paseo de la República, con sentido hacia la colonia Torreón Nuevo, así como en el cruce de Barrio Alto y avenida Mil Cumbres, mejorando la movilidad y el entorno visual de estas zonas.

Como parte del cuidado de espacios emblemáticos, se efectuó el lavado y mantenimiento de la fuente conocida como La Pila del Soldado, ubicada en la calle Cuautla. A ello se sumó el mantenimiento al cableado del Jardín de las Rosas, fortaleciendo la conservación de este punto de encuentro ciudadano.

En el rubro de limpieza urbana, la Dirección de Residuos Sólidos realizó el levantamiento de material abandonado en la vía pública, logrando la recolección de aproximadamente 25 toneladas de residuos.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, de continuar trabajando para que la ciudad cuente con espacios dignos para la convivencia y Morelia sea el mejor lugar para vivir.