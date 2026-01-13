Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- Con el objetivo de proteger la salud de las familias contra el sarampión, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a acudir a las unidades médicas para completar sus esquemas de vacunación.

La SSM exhorta a madres y padres de familia a revisar la Cartilla Nacional de Salud y asegurarse de que sus hijas e hijos reciban las dosis correspondientes, la primera a los 12 meses, la segunda a los 18 meses y un refuerzo al cumplir los seis años.

Asimismo, la autoridad sanitaria hace un llamado a las personas de entre 10 y 49 años, que cuenten con un esquema incompleto o que desconozcan si fueron vacunados en su infancia, a que acudan a la unidad de salud más cercana para recibir la orientación y dosis correspondientes, asegurando así una protección comunitaria integral.

La Secretaría de Salud reitera que la prevención es la base de una vida plena, por lo que exhorta a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para completar sus esquemas de vacunación. Se recuerda que biológicos son seguros, eficaces y totalmente gratuitos.