Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en el mes de junio de este año iniciará la construcción del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Zitácuaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario destacó que este nuevo centro hospitalario tendrá una inversión de mil 500 millones de pesos, para ofrecer un espacio de salud digno y moderno con una ubicación estratégica donde se atenderá a la población derechohabiente de 18 municipios de la región, lo que evitará largos traslados hasta la capital michoacana u otras ciudades del país.

“Este nuevo hospital en Zitácuaro es una pieza clave del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un proyecto estratégico que garantizará que el derecho a la salud sea una realidad tangible y cercana para toda la población de esta zona del estado”, expuso.

Ramírez Bedolla subrayó que el hospital, que contará con 72 camas y diversas especialidades médicas en beneficio de más de 98 mil habitantes de la región oriente de Michoacán, es el resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno de México, por lo que agradeció a la mandataria federal y al director general IMSS, Zoé Robledo Aburto, el apoyo brindado a la entidad.

Recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya emitió el dictamen técnico de viabilidad del predio donde se construirá el hospital, ubicado en la carretera federal número 15, tramo Toluca-Zitácuaro, km 88+740.