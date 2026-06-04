Morelia, Michoacán, 4 de junio de 2026.- Durante mayo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, detuvo a 304 personas en distintos municipios de Michoacán; de ellas, se identificó a 63 presuntamente vinculadas a células delictivas, como resultado de los operativos de prevención desplegados en las 13 regiones del estado.

#Video 👩🏻‍🏭 Durante mayo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, detuvo a 304 personas en distintos municipios de Michoacán; de ellas, se identificó a 63 presuntamente vinculadas a células delictivas, como resultado de los operativos de prevención… pic.twitter.com/R6MsZdo5yO — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 4, 2026

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, detalló que durante este periodo mil 728 personas fueron remitidas al área de Justicia Cívica. Asimismo, informó sobre el aseguramiento de 263 vehículos relacionados con hechos constitutivos de delito y el decomiso de 226 máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular.

En las labores interinstitucionales también fueron decomisadas 62 armas de fuego, más de 16 mil municiones y mil 379 cartuchos útiles, como parte de las acciones permanentes para inhibir la comisión de delitos.

A estos resultados se suma el aseguramiento de 25.34 kilogramos de marihuana, 1.98 kilogramos de metanfetamina y 1.17 kilogramos de cocaína, debilitando así la estructura de los delitos contra la salud en la entidad.

Finalmente, el encargado de la política de seguridad en la entidad informó que, derivado de trabajos operativos y de inteligencia, se aseguraron 2 mil 550 litros de precursores químicos y 11 mil 800 litros de combustible destinados a actividades ilícitas.