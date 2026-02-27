Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- “Hoy estamos muy contentos de anunciarles que en Michoacán votamos a favor del pueblo una vez más, que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votamos a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y esto, es una conquista más de la Cuarta Transformación y de todas y todos los trabajadores mexicanos ”, señaló el coordinador de la bancada del PT en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Tras haber sido aprobada esta reforma en el legislativo michoacano, el congresista expresó que esta ley se hizo pensando en las y los trabajadores y por ello la bancada que lidera en el poder legislativo local, siempre estará a favor del pueblo, porque ese es el espíritu del PT: estar del lado de la gente.

“En el Partido del Trabajo, nos sentimos profundamente contentos y orgullosos por esta conquista laboral y social, que sin ninguna duda y temor a equivocarme, será histórica en favor de la clase trabajadora de México y de Michoacán. Hoy estamos viviendo esta etapa de la primavera laboral y es primavera laboral porque hemos logrado desde el movimiento transformador muchos temas en beneficio de las y los trabajadores de nuestro país”, acotó.

En este sentido, explicó parte de los logros que se obtendrán con esta reforma, al mencionar que se logró aumentar como nunca antes el salario mínimo; de 2018 en que comenzó a gobernar este país la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta 2026 en los tiempos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el salario mínimo incrementó hasta en un 154 por ciento, con el objetivo de que para el 2030 un salario mínimo alcance y rinda por lo menos 2.5 canastas básicas.

Agregó que en los tiempos de la cuarta transformación y emanado de este gran movimiento se logró la ley silla para que en el trabajo se garanticen descansos durante la jornada laboral; además en el 2023 se logró una reforma a la Ley Federal del Trabajo denominada vacaciones dignas para ampliar los días de descanso y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

“Con mucha convicción decimos que el pueblo no se equivoca, que el pueblo no es tonto, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, y hoy con la confianza que la 4T ha refrendado desde 2018 y que seguro seguirá siendo, vamos a decirles con la frente en alto y con mucho orgullo que no los vamos a defraudar”, concluyó Reyes Galindo.