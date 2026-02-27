Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) habilitará a partir de hoy un mega centro de vacunación en las instalaciones del Colegio de Morelia (antiguo Poliforum). Este espacio está ubicado en la avenida Guadalupe Victoria 2225, colonia Lomas de Santiaguito.

La jornada intensiva se llevará a cabo durante el viernes 27 y sábado 28 de febrero, operando en un horario continuo de 10:00 a 16:00 horas. Se invita a la ciudadanía a acudir con oportunidad para completar sus esquemas de salud en este esfuerzo coordinado por las autoridades sanitarias.

La institución hace un llamado a madres y padres de familia para priorizar la aplicación de la vacuna contra el sarampión a niñas y niños de seis meses a 12 años, así como aquellas personas de 13 a 49 años que desconozcan si están vacunadas o no.

Además del biológico contra el sarampión, se contará con la vacuna Hexavalente, la cual brinda protección integral a niñas y niños contra seis enfermedades: Difteria, Tétanos, Tos ferina, Hepatitis B, Poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b.

También habrá disponibilidad de dosis contra el Neumococo e Influenza, fundamentales para prevenir complicaciones respiratorias graves. Se recomienda a la población llevar su Cartilla Nacional de Salud para el registro de sus dosis.