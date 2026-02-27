El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, reportó detenciones, cateos y vinculaciones a proceso en los homicidios de Carlos Manzo, Bernardo Bravo y de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, como parte de una estrategia integral para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó avances determinantes en las investigaciones de tres hechos que han generado profunda indignación social y que, desde el primer momento, fueron asumidos como prioridad institucional.

Durante un encuentro con medios encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal subrayó que las investigaciones se han desarrollado bajo una estrategia integral, con rigor técnico y coordinación interinstitucional.

“Son hechos que han generado indignación y dolor. Desde el primer momento asumimos cada uno con responsabilidad y firmeza, con la convicción de que cada víctima merece justicia y cada familia merece respuestas”, expresó Torres Piña.

En el caso del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, se informó de la detención de 20 personas presuntamente vinculadas con la planeación y ejecución del crimen. Entre ellas, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como probable autor intelectual; Samuel “N”, director de Protocolo del Ayuntamiento; Josué Eulogio “N”; Ulises “N”; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, identificado como reclutador; Alejandro Baruc “N”, “El K-oz”, presunto jefe de célula; y Alan “N”, por su posible participación en otros hechos relacionados.

Asimismo, fueron asegurados siete escoltas del ex edil, fortaleciendo las líneas de investigación y el esclarecimiento integral del caso.

Respecto al homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, el Fiscal detalló que, tras una investigación coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, fue detenido en Santa Ana Amatlán, el pasado 22 de enero, César Alejandro “N”, alias “El Botox”, quien ya fue vinculado a proceso.

Además, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se ejecutaron 23 cateos en la localidad de Cenobio Moreno, en inmuebles vinculados al objetivo criminal, logrando la detención de cinco personas cercanas al líder delincuencial y tres operadores de la célula.

En cuanto al triple homicidio de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, el 24 de enero fue cumplimentada en el estado de Morelos una orden de aprehensión contra Alfredo “N”, por su probable responsabilidad en los hechos. Asimismo, derivado de investigaciones y cateos realizados en la Ciudad de México y Morelos, se estableció la posible participación de Dilan “N”, quien inicialmente fue detenido por delitos contra la salud y posteriormente fue cumplimentada orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el triple homicidio.

El Fiscal General enfatizó que cada diligencia, desde el análisis de videovigilancia y evidencia digital hasta la ejecución de cateos y órdenes de aprehensión, responde a una estrategia técnica y jurídica sólida, con enfoque en resultados.

“Nuestra responsabilidad es investigar con rigor, pero también con sensibilidad. Seguiremos trabajando todos los días para garantizar justicia con profesionalismo, respeto a los derechos humanos y un compromiso permanente con las víctimas y la sociedad”, concluyó.