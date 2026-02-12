Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- Los ingresos por concepto de pagos de refrendos vehiculares que realiza la ciudadanía fortalecen las finanzas públicas y contribuyen a mantener un equilibrio, orden y estabilidad económica y social en Michoacán, declaró el tesorero estatal, Luis Navarro.

Explicó que se trata de recursos económicos que ingresan gradualmente a las arcas estatales, principalmente de enero a abril, porque es el lapso en que la gente paga sin multas ni recargos. “Es un derecho que favorece la captación de ingresos durante el año”, destacó.

Atribuyó el incremento en el pago de refrendos vehiculares al hecho de que la ciudadanía reconoce que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aplica los recursos públicos a obras de infraestructura y programas de impacto social.

Finalmente, se invita a la población a realizar el pago del Refrendo Vehicular 2026 sin multas ni recargos hasta el 30 de abril. El trámite puede efectuarse en línea, de manera presencial en las ventanillas de Recaudación, o descargando la orden para pago en efectivo en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio y de conveniencia.