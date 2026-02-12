Ciudad de México.-12 de febrero de 2026.- La Kuinchekua, considerada el evento cultural más grande de Michoacán, celebrará su quinta edición del 13 al 15 de marzo de 2026 en las Yácatas de Tzintzuntzan, con la participación de 358 portadoras y portadores de tradición y una puesta en escena con duración aproximada de una hora con 40 minutos.

En rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, dio a conocer los detalles de esta edición, cuyo eje serán las fiestas patronales de las comunidades, destacando la riqueza cultural y las expresiones vivas del estado.

Durante el anuncio, la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el video promocional del estado, el cual será difundido en distintos aeropuertos del país y también en salas de cine, con el objetivo de fortalecer la promoción turística de Michoacán y posicionar el evento como un referente a nivel nacional. Asimismo, confirmó que estará presente en la entidad durante su realización.

Las funciones tendrán un aforo de 3 mil asistentes por presentación. Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de febrero en la página visitmichoacan.com.mx. Se pondrán a la venta mil boletos con un costo de mil pesos cada uno y se entregarán 2 mil accesos gratuitos. Las autoridades precisaron que sin boleto no habrá entrada al evento.

Lo recaudado será destinado directamente a las comunidades participantes.

Se estima que la Kuinchekua 2026 genere una derrama económica aproximada de 25 millones de pesos para la región, consolidando a Michoacán como un destino clave en el turismo cultural del país.