Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026. – La actividad continúa en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) en sus dos ramas y los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana buscarán seguir en lo más alto de la clasificación.

El primero en entrar en acción será el conjunto varonil, que recibirá a Halcones FC en partido de la Jornada 14 del Grupo 11, que se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Estadio Universitario. Los Zorros llegan a este compromiso como líderes del sector con 30 puntos, luego de 10 triunfos, dos derrotas, 41 goles a favor y 17 en contra, mientras que Uruapan es quinto con 19 unidades, producto de cinco juegos ganados, dos empatados, cinco perdidos, ha hecho 14 anotaciones y le han marcado 14.

“Halcones tiene un muy buen equipo, les ha caído muy bien la llegada de su nuevo entrenador, ha unido al grupo, ha hecho un buen ambiente en ellos y el triunfo que tuvieron la semana pasada sobre Zamora les va a dar mucho valor y van a venir con muchas ganas de derrotarnos, sin embargo, nosotros estamos tranquilos y daremos nuestro mejor esfuerzo”, manifestó el técnico Gustavo Farías.

Por su parte, la escuadra femenil se jugará el liderato del Grupo 5 ante Deportivo Zamora, choque programado para el sábado 14 de febrero a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva El Chamizal. Las representantes de la Casa de Hidalgo son sublíderes con 27 puntos, tras nueve victorias, una derrota, 27 goles a favor y siete en contra, mientras que el cuadro zamorano se ubica en la parte alta de la tabla con 28 unidades, luego de registrar ocho triunfos, dos empates, en los que han ganado el punto extra en penales, ha metido 24 tantos y recibido cinco.

“Todos los rivales son importantes, pero este fue el único rival con el que perdimos en la primera vuelta, pero ahora hay un ingrediente más, que es buscar el liderato del grupo, eso es en lo que nos enfocamos. Las chicas llegan motivadas en seguir sacando puntos, en la primera vuelta fuimos de los mejores visitantes, no perdimos ningún partido y vamos con esa mentalidad de sacar los tres puntos y acceder al primer lugar”, aseguró el estratega Francisco Farfán.