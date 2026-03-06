Uruapan, Mich.- 05 de marzo de 2026.- Una mujer embarazada resultó lesionada luego de que el vehículo en que viajaba se impactó contra el camellón central de la Calzada Benito Juárez y un árbol, a la altura de la colonia Riyitos de Uruapan.

Fue la noche de este jueves, cuando el auto, uno de color arena circulaba con dirección de oriente a poniente, su conductora perdió el control del volante y sobrevino el aparatoso accidente, a unos metros de la Universidad Vizcaya.

Al tener reporte del incidente, al lugar se desplazaron paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, quienes auxiliaron a la fémina embarazada y la trasladaron al Hospital Friday Juan de San Miguel.

En tanto, personal de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al lugar para realizar el correspondiente peritaje y asegurar la unidad siniestrada.