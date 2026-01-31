Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026.– Michoacán se consolida como referente nacional en materia de educación artística con la reactivación de la Comisión del Sistema Estatal de Educación Artística (SEEA), encabezada por la Secretaría de Cultura de Michoacán, un espacio estratégico de coordinación interinstitucional orientado a fortalecer la formación, profesionalización y acceso a las artes en todo el estado.

Durante la segunda sesión, la subdirectora General de Educación e Investigación Artísticas del INBAL, Déborah Chenillo Alazraki, celebró la reactivación de este mecanismo de articulación y reconoció a Michoacán como un ejemplo a nivel nacional en la construcción de políticas públicas basadas en la cercanía, el acompañamiento y el respeto. Expresó la disposición de la institución federal para colaborar de manera permanente y subrayó que desde el SEEA podría surgir un modelo replicable en otras entidades del país.

La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, destacó la importancia de reactivar este espacio en un momento clave para la política cultural del estado, alineado al Plan Michoacán y a la visión federal que reconoce a la educación y la cultura como herramientas fundamentales para la prevención social y la construcción de paz.

Señaló que la docencia y la vinculación con los distintos niveles del sistema educativo son estratégicas para consolidar el SEEA, al tiempo que reiteró la invitación a fortalecer la colaboración con centros formativos y espacios culturales. Reafirmó también el trabajo conjunto con el Gobierno de México y con el INBAL, cuya sensibilidad e interés han permitido ampliar las oportunidades de formación artística en la entidad.

Se destacó la participación de instituciones educativas y culturales como el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (ICTI), el Conservatorio de las Rosas, la Secretaría de Educación del Estado y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), cuya integración refuerza la visión de Michoacán como referente nacional en la formación artística y la profesionalización del sector, avanzando hacia una política cultural articulada, incluyente y con impacto social duradero.

A la sesión también asistieron representantes del Centro de Educación Artística “Miguel Bernal Jiménez”, la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Morelia y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.