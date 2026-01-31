Uruapan, Mich.- 31 de enero de 2026.- En labores operativas, en las que participaron oficiales de los tres órdenes de gobierno, se logó la detención de un cortador de aguacate en posesión de droga “goma de opio”, en la colonia El Periodista de Uruapan.

Se supo que oficiales de la Guardia Civil, Policía Municipal, Fiscalía Regional de Justicia y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban un patrullaje sobre la calle Ricardo Flores Magón, donde observaron al hombre con actitud sospechosa, a un costado del templo de San Judas.

Al realizar una revisión al evasivo sujeto, los uniformados le encontraron un envoltorio que contenía la goma de opio, con un peso aproximado de 9.5 gramos.

El detenido dijo llamarse Rafael S., de 42 años de edad, con domicilio en la localidad de San Juan Tumbio, municipio de Pátzcuaro, mismo que junto con la droga fue puesto a disposición de las autoridades competentes.