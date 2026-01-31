Buenavista, Mich.- 31 de enero de 2026.- Durante recorridos de prevención y vigilancia, el personal de la Base de Operaciones Interinstitucionales localizó un conjunto de artefactos explosivos improvisados en un camino de terracería de la localidad de Catalinas, en este municipio.

El hallazgo fue cuando los elementos realizaban patrullajes de seguridad. Al detectar objetos sospechosos sobre la vía, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se procedió al aseguramiento del área.

De acuerdo con el informe de fuentes allegada al tema, los artefactos habrían sido fabricados y utilizados por integrantes de la delincuencia organizada, presuntamente adaptados para ser lanzados mediante drones.

En el sitio se contabilizaron un total de 19 explosivos improvisados, todos con indicios de uso aéreo.

Tras resguardar el perímetro, las autoridades notificaron a la célula especializada del Grupo de Respuesta a Emergencias (G.R.E.), encargada de realizar las maniobras técnicas para la desactivación y/o destrucción controlada de los explosivos.

Durante la intervención no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar cualquier objeto extraño o sospechoso a los números de emergencia, mientras continúan los operativos de seguridad en esta región de Tierra Caliente.