Ciudad de México, 27 de agosto del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) fue reconocida por los avances y resultados positivos obtenidos en el estado, derivado de la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Esto durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

En la conferencia donde estuvo presente el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés y homólogos de toda la República Mexicana, García Harfuch puntualizó el trabajo coordinado entre fuerzas estatales y federales que se aplican en la entidad.

Se destacaron los logros interinstitucionales obtenidos con la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Michoacán es uno de los cinco estados con el mayor número de detenidos por este delito, con 41 arrestos del 11 de julio a la fecha, gracias a sus labores operativas y de investigación.

En el encuentro se realizó el exhorto de cumplir la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo de reforzar los trabajos de inteligencia y los mecanismos de colaboración para frenar la comisión de delitos de alto y bajo impacto.

El Gobierno de Michoacán reitera el compromiso de mantener activas las operaciones y movilizaciones entre las fuerzas estatales y federales para garantizar un México más seguro.

De un total de 212 personas detenidas por extorsión en el país, Michoacán destaca entre los cinco estados con el mayor número de aprehensiones.