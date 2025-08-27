Ciudad de México.- A gritos, golpes y empujones, fue como la Comisión Permanente cerró trabajos este día en la Cámara alta, luego de que los senadores, Alejandro Moreno (PRI) y Gerardo Fernández Noroña (Morena), protagonizaran fuerte zafarrancho en pleno estrado del recinto legislativo, luego de un debate de alrededor de tres horas; y cuando la sesión se iba ya a clausurar, Alito subió a tribuna y en cuanto concluyó el himno nacional, comenzó a reclamarle a Noroña, porque al parecer ya no hubo otras rondas de oradores.

#Video | A gritos, golpes y empujones, terminan Alejandro Moreno y Fernández Noroña, en pleno recinto legislativo; aquí las imágenes del momento exacto de los golpes. ¿Qué opinas de los hechos? 👇🏻@fernandeznorona @alitomorenoc @PRI_Nacional @PartidoMorenaMx @senadomexicano pic.twitter.com/wwMS7K9y9p — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 27, 2025

En los videos que han circulado en las redes y que ya son tendencia, se puede observar a Alito, subir al estrado a reclamar diversos temas, a lo cual Noroña responde, “no me toques”, enseguida se pierde toda la compostura y empiezan los golpes y empujones, que al parecer termina con un fotografo enyesado por las lesiones.

Luego de los hechos, el priísta Moreno Cardenas aseguró que todo se originó en defensa de la senadora Lily Téllez, a quien, “desde Morena se le ha agredido por ejercer su libertad de expresión”, señaló Alito.

#Video 2 | A gritos, golpes y empujones, terminan Alejandro Moreno y Fernández Noroña, en pleno recinto legislativo; aquí las imágenes del momento exacto de los golpes. ¿Qué opinas de los hechos? 👇🏻@alitomorenoc @fernandeznorona @PRI_Nacional @PartidoMorenaMx @senadomexicano pic.twitter.com/Wzhcjdr4JN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 27, 2025

Mientras tanto trascendió que Fernández Noroña presentará una denuncia penal contra Alito por agresiones, entre otros delitos.

Redacción VA Noticias