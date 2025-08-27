Morelia, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025.- Una mandíbula y algunos dientes fueron hallados por unos constructores que realizaban una excavación en un predio de la colonia Obrera, en Morelia. Los susodichos reportaron la situación, entonces acudieron agentes policiales, quienes descubrieron que los citados restos óseos no eran de humano sino de un canino.

Lo anterior tuvo lugar en un terreno de la calle Campesinos. En el sitio, los oficiales confirmaron se trataba de unos huesos de perro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de que sus especialistas no se desplazaran a la escena, pues no era necesario.

Al final, los trabajadores reanudaron sus labores y los uniformados se retiraron de la mencionada dirección para incorporarse a sus patrullajes de seguridad en la ciudad.