Morelia, Michoacán a 3 de diciembre de 2025.- Luego de reconocer el trabajo del Gobierno de Michoacán con 145 mil pruebas de detección gratuita de VIH/SIDA en lo que va del año, la diputada de Morena, Belinda Iturbide Díaz conminó a qué instituciones gubernamentales, personal de salud y sociedad en general trabajen conjuntamente para lograr “Cero muertes por SIDA en 2030”.

En el marco del Día Mundial del SIDA, reiteró la importancia de que los pacientes sean diagnosticados a tiempo y no interrumpan sus tratamientos, es por ello que la diputada del Congreso de Michoacán reconoció que en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, los tratamientos y pruebas son gratuitos, en los más de 400 centros de salud, para quienes no cuentan con algún tipo de seguridad social como IMSS o ISSSTE.

Recordó la importancia de sensibilizar sobre la realidad de la enfermedad avanzada por VIH y promover una respuesta colectiva para que los pacientes reciban tratamiento retroviral oportunamente.

El sistema inmunológico de las personas con VIH se debilita, lo que reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones oportunistas como: tuberculosis, toxoplasmosis cerebral, histoplasmosis, candidiasis esofágica, enfermedad por citomegalovirus o sarcoma de Kaposi.

Con un diagnóstico y tratamiento oportuno, el apoyo psicológico, social y nutricional, se logra una carga viral indetectable en el paciente y una esperanza de vida como el del resto de la población.

Por ello, en el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla el tratamiento para los pacientes con VIH/SIDA está garantizado, y es gratuito para quienes no tienen seguridad social donde actualmente se tiene en tratamiento activo a 3 mil 461 pacientes.