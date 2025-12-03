Morelia, Mich.- Miércoles 03 de diciembre de 2025.- Un motociclista resultó lastimado, afortunadamente no de gravedad, tras chocar contra una camioneta sobre la Calzada Ventura Puente, en la zona sur de Morelia, comentaron fuentes allegadas al tema.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de las colonias Chapultepec Sur y Ventura Puente.

Personas que presenciaron el hecho auxiliaron al motociclista, quien no presentó heridas de consideración. Se supo que los conductores involucrados en el incidente dialogaron en el sitio para solucionar el problema intentando llegar a un acuerdo.