Uruapan, 3 de diciembre de 2025.- Muy pronto, Uruapan tendrá una nueva ruta del comercio con la conexión que dará el teleférico con el nuevo Mercado Poniente para beneficio de miles de personas al generar un impacto social y económico, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Inaugurado el pasado 28 de noviembre por el mandatario y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, este centro de abasto estará conectado con la estación 6 del teleférico, facilitando el traslado constante de clientes desde el oriente y centro de la ciudad, lo que se traduce en más ventas para los comerciantes.

“La gente se va a bajar en la estación 6 del teleférico y tendrá que pasar por el mercado. Van a tener mucha clientela”, dijo Ramírez Bedolla, al detallar que el Mercado Poniente de Uruapan cuenta con instalaciones modernas, dignas, seguras, ordenadas y accesibles para ofrecer productos de calidad.

El nuevo mercado forma parte de las 22 acciones estratégicas orientadas a mejorar la infraestructura pública y brindar espacios dignos, modernos y seguros. Se invirtieron 10 millones 39 mil pesos para su construcción y cuenta con 78 locales, cuarto de mantenimiento, sanitarios para hombres y mujeres, luminarias LED, comedores y estacionamiento para más de 40 vehículos.

También se construyó un cruce seguro para facilitar el acceso a las personas peatonas, para el cual se emplearon 5.8 millones de pesos de recurso estatal.