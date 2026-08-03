Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el total respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, tras concretarse importantes detenciones de líderes delincuenciales en la entidad durante los últimos días.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está demostrando que la estrategia que está aplicando en seguridad está dando resultados. Creo que eso hay que reconocerse, hay que darle su justo valor”, enfatizó el mandatario estatal.

Subrayó que la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad e inteligencia ha sido fundamental para investigar y detener a los principales generadores de violencia.

Entre los golpes prioritarios logrados mediante este trabajo articulado, destacan Ramón Ángel “N”, alias “R1”, investigado por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo; así como de Alfonso “N”, presunto líder del Cártel de Los Reyes y señalado como uno de los principales extorsionadores en el occidente del estado.

De igual manera, Ramírez Bedolla puntualizó que este año se han ejecutado detenciones relevantes como la de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, por su presunta vinculación directa con redes de extorsión a productores citrícolas y el homicidio de Bernardo Bravo, operativo en el que se ha logrado la captura de más de 14 implicados.

Detalló que con estas acciones, se refrenda el compromiso de mantener la estrecha colaboración con la Federación para combatir la extorsión, reducir los índices delictivos y garantizar la paz social en todas las regiones del estado.