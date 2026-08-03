Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- La construcción del ramal Independencia facilitará la incorporación al periférico, a la altura de las canchas de Policía y Tránsito, para quienes transitan por la antigua carretera a La Huerta, en el surponiente de Morelia, destacó Rogelio Zarazúa, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa.

Los habitantes de colonias como El Vergel se verán beneficiados con una nueva vialidad de 300 metros de largo, realizada con una inversión de 25.6 millones de pesos, que incluirá un corredor peatonal seguro, iluminado y accesible para brindar mayor comodidad a las y los transeúntes y personas con discapacidad. Además tendrá un camellón y banquetas que se habilitarán sobre el periférico a la altura de Camiones y Tractocamiones de Michoacán.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario estatal indicó que la obra permitirá reducir el tráfico en la zona hasta en un 40 por ciento. Detalló que se realiza en terrenos del Gobierno estatal y brindará una segunda opción para que las y los habitantes tomen el retorno por el paso superior ferroviario Independencia, convirtiéndose en una vía alterna clave ante la alta carga vehicular de dicha vialidad.

Este nuevo ramal beneficiará de manera directa a más de 190 mil habitantes, incluidos aquellos que residen en la zona de Tenencia Morelos. Con esta infraestructura se busca optimizar los tiempos de traslado y mejorar la movilidad urbana en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, detalló que, a través de la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP, se llevaron a cabo los trabajos de excavación de la gaza, relleno lateral con material de banco y colocación de base hidráulica. Asimismo, se realizó el colado de un módulo de rodamiento con concreto hidráulico y acero de refuerzo, labores en las que actualmente participan más de 16 máquinas y 30 trabajadores.