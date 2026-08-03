Morelia, Michoacán; 03 de agosto de 2026.- Con el compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de acercar servicios de salud de las familias morelianas, el Gobierno de Morelia pone a disposición de la ciudadanía la Clínica Municipal Poniente, un espacio donde habitantes de esta zona de la ciudad pueden recibir atención médica integral cerca de sus hogares, con calidad, trato humano y costos accesibles.

La Clínica concentra en un solo lugar servicios para atender las diferentes etapas de la vida, entre ellos medicina general, pediatría, ginecología, nutrición, odontología, psicología clínica, psicología educativa, terapia de pareja, terapia familiar, rehabilitación física, rayos X, laboratorio de análisis clínicos y farmacia, lo que permite a las familias resolver diversas necesidades de salud sin tener que desplazarse a otros puntos de la ciudad.

La Clínica Municipal Poniente brinda atención profesional y personalizada de lunes a domingo, de 7:00 a 20:00 horas, incluyendo días festivos, para ofrecer mayor comodidad a las y los usuarios. Sus instalaciones se ubican en Avenida Juan Mier y Terán número 221, colonia Juan Mier y Terán, al poniente de la capital michoacana.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda la visión del presidente Alfonso Martínez Alcázar de acercar servicios de salud a donde más se necesitan, contribuyendo a que las familias de la zona poniente cuenten con atención médica oportuna, preventiva y de calidad, para que Morelia se consolide como el mejor lugar para vivir.