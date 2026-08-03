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‎Morelia, Michoacán; 03 de agosto de 2026.- Dos integrantes del equipo de paranatación “Tritones” del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (Imcufide) lograron su clasificación de categoría funcional para la Paralimpiada de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2026, considerada máxima justa del deporte adaptado, así como próximas competencias en natación.

‎Cabe señalar que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso con el deporte moreliano, al impulsar mejores espacios de entrenamiento y brindar mayores oportunidades para el desarrollo competitivo de las y los deportistas.

A la Clasificación Funcional asistieron Matías Domenico Fino Aguilar y Francisco Javier Alegre Medina, quienes obtuvieron la distribución S2 y S8, con la que buscarán obtener galardones durante la Paralimpiada Nacional, a celebrarse en Guadalajara, Jalisco.

‎Esta clasificación fue organizada por la Federación Mexicana de Silla de Ruedas y Amputados y el Comité Paralímpico Mexicano (Copame), dentro de las instalaciones de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (Comude) de la ciudad de León, Guanajuato.

A dicho espacio, asistieron representantes del equipo Imcufide con la finalidad de obtener la clasificación adecuada de cara a la máxima justa del deporte adaptado.

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‎”Me encuentro muy contento porque ya tenemos todo listo. Este año se clasificaron dos nuevos atletas en paranatación. El año pasado tuvimos un total de 9 medallas de oro, 22 plata y 13 de bronce. Por lo que ahora la cifra podría aumentar”, destacó el entrenador de Imcufide Héctor Román Marín.

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