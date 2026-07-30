Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció la labor de inteligencia y la eficaz colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, para cumplimentar una orden de aprehensión otorgada a la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de Ramón Ángel “N”, alias “R1” investigado por su presunta participación como autor intelectual en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estatales, el hoy detenido es identificado como el principal líder del grupo delictivo conocido como “Los Rs”, con operaciones ilícitas en los municipios de Apatzingán, Uruapan y la capital michoacana.

El mandatario estatal destacó que, gracias al despliegue operativo e investigaciones de campo, con esta detención suman ya 31 personas aseguradas por su presunta vinculación en el homicidio del expresidente municipal.

Asimismo, Ramírez Bedolla enfatizó que el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad estatales y federales ha sido indispensable para avanzar de manera continua y contundente en el esquema de trabajo por la paz y la justicia en la entidad, así como el respaldo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.